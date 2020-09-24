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خبير في الشأن الليبي: الوضع معقد والقاهرة أثبتت حياديتها ..فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:24 ص
اعلان القاهرة
اعلان القاهرة
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قسم التوك شو
قال عبد الستار حتيتة، الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، إن الوضع في ليبيا معقد وبعد مرور 100 يوم على مبادرة الرئيس السيسي «إعلان القاهرة» أصبحت هناك حاجة لمراجعة الإجراءات التي اتخذتها القيادات في الفترة الماضية.

وأكد "حتيتة"، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك أهمية كبيرة لوقف إطلاق النار؛ حفاظًا على أرواح الليبيين، وهذا ما أحرزته السياسة المصرية في ليبيا، وتغلبت مصر على بعض الدول التي أرادت نهب ثروات الليبيين.

وأضاف الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، أن القاهرة استطاعت أن تثبت دورها الحيادي ونزاهة السياسة المصرية وهذا ما أدي إلى حضور القيادات الليبية للقاهرة سواء من الشرق الليبي أو الغرب أيضا على عكس ما كان يدعي البعض أن مصر تساند الشرق فقط لكن مصر تهدف إلى استقرار الشأن الليبي.

من جانبه، أشاد رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة الليبية، قائلا "السيسي صادق وشهم ونبيل؛ عندما تبنى حل الأزمة الليبية".

وأضاف الرميح، في تصريحات تلفزيونية أن الرئيس السيسي خاطب العالم أجمع في 2015 وطالبهم بعدم التخلي عن ليبيا حينما قال "إذا تخلى العالم عن ليبيا لن تتخلى مصر عن ليبيا".

وأشار رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إلى أن السيسي قال في كلمة له في الأمم المتحدة أن مصر مصرة على تخليص ليبيا من الجماعات الارهابية والمليشيات، لافتا إلى أن أزمة ليبيا ليست سياسية ولا اجتماعية وهى مشكلة أمنية بامتياز.

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