أخبار الفن| حقيقة إصابة عمر كمال بـ كورونا.. عودة أحمد فلوكس لزوجته

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





عمر كمال يكشف تفاصيل جديدة عن إيقاف حفلاته في تونس

كشف المطرب عمر كمال تفاصيل ما حدث معه فى تونس وقرار ايقافه عن الغناء.





للرد على المدعو نمبر وان.. أحمد الفيشاوي يشعل الخلاف مع محمد رمضان من داخل استديو

نشر الفنان احمد الفيشاوي محموعة من الصور له من داخل الاستديو أثناء تسجيل أغنية له للرد على محمد رمضان بعد خلافهما الأخير.

رفضت إكمال الموسم.. هالة فاخر تترك برنامجها على قناة النهار وتوضح الأسباب

قررت الفنانة هالة فاخر ان تترك برنامجها "هالة خاصة" المذاع على قناة النهار بعد عدد من المشاكل فى البرنامج.





أنا في الشارع.. عمر كمال ردا على شائعة إصابته بـ كورونا

نفى المغني عمر كمال شائعة إصابته بـ فيروس كورونا، وقال في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه بخير وفي الشارع.





مفاجأة.. أحمد فلوكس يعود لزوجته | شاهد أول صورة لهما

في مفاجأة كبيرة عاد الفنان أحمد فلوكس لزوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" بعد سنوات طويلة من الانفصال.