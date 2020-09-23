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عبد الحليم قنديل: يجب الوصول لاتفاق حول ملف سد النهضة قبل حلول 2021.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:53 م
عبد الحليم قنديل
عبد الحليم قنديل
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إبراهيم القادري
قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل ، إن مصر لجأت في قضية سد النهضة الي مجلس الامن والي ما يسمى بتدويل القضية بين مصر واثيوبيا حول قضية نهر النيل.

وأضاف عبد الحليم قنديل خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة ، أن الرئيس السيسي اكد ان مياه النيل بالنسبة الي مصر هي ضرورة بقاء وهذه نقطة غير قابلة للجدال عليها.

واوضح عبد الحليم قنديل ،: أنه الآن لا يوجد تقدم نوعي في مفاوضات سد النهضة مؤكدا علي ان الرئيس السيسي قال لن نسمح بمد التفاوض إلى ما لا نهاية .

وتابع : أنه يجب الوصول لاتفاق حول ملف سد النهضة قبل حلول 2021 مصر لن تفرط في قطرة مياه.

واستكمل : ان هذا العام يشهد أكبر فيضان في النيل منذ 100 عام مضت وهذه اشارة من السماء لان مصر استقبلته بالبشري والفرح والسرور .

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