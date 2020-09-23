هل السجائر الإلكترونية أقل خطورة من العادية.. استشاري جراحة أورام يكشف

قال الدكتور شريف مختار ، استشاري جراحة الأورام بكلية طب القصر العيني، إن التدخين أحد أهم أسباب الأورام السرطانية، ويجب الابتعاد عنه للابتعاد عن الإصابة بسرطان الرئة وسرطان الثدي.





وتابع " مختار "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، والمذاع على فضائية "Cbc"، مساء الأربعاء، أن السجائر الإلكترونية فكرتها قائمة على نسبة نيكوتين ضعيفة مع بعض المواد الأخرى، لإشباع الحاجة النفسية للمدخن، وفي نفس الوقت إعطاء المدخن جرعة من النيكوتين الضعيفة.





الدكتور شريف مختار ، استشاري جراحة الأورام بكلية طب القصر العيني، إلى أن هناك دراسات مبدئية تتحدث بأن السجائر الإلكترونية تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، ولكن هذه الدراسة ما زالت في مرحلة التجارب على الفئران وليس البشر. وأشار





ولفت إلى أن السجائر الإلكترونية أقل خطورة من السجائر العادية، مشيرًا إلى أن تأثير الزيوت الطيارة في السجائر الإلكترونية قد يؤدي إلى تأثير على الرئة، وهذا الأمر ما زالت في مرحلة الأبحاث.







