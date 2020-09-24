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ديني

تعرف على «توقيت» يرتفع فيه ثواب الصدقة إلى أعظم أجر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:40 ص
الصدقة
الصدقة
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محمود ضاحي
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه فيما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فإن هناك توقيتا فيه تكون الصدقات أعظم أجرًا.

وأوضح «جمعة»، أن التوقيت الذي يبلغ فيه ثواب الصدقة إلى أعظم أجر، هو التصدق عندما يكون الإنسان صحيحا معافى، وليس غنيًا، منوهًا بأن ذلك خِلَافِ مَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْت وَيَأسَ مِنْ الْحَيَاة وَرَأَى مَصِير الْمَال لِغَيْرِهِ فَإِنَّ صَدَقَته حِينَئِذٍ نَاقِصَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَالَه الصِّحَّة.

ودلل بما ورد أنه جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ».


قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن الصدقة عن الميت من الأعمال الصالحة التي ينتفع بها الميت لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: «صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «توفي أبي وأرغب في التصدق ووهب الثواب له ولي أخت متزوجة وحالتها ليست ميسورة فهل يجوز أن أخرج الصدقة لها؟»، أنه يجوز إخراج هذه الصدقة للقريب ولغير القريب بشرط أن يكون القريب ممن لا تجب نفقته على المتصدق بل الصدقة على القريب الفقير أولى لأنها صدقة وصلة.

وأفادت: وبناء علي ذلك يجوز للسائل أن يخرج الصدقة عن والده لأخته المتزوجة.

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