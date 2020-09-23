تحذير إماراتي بشأن طقس الغد





وناشد المركز الإماراتي، في بيان له اليوم، الجميع، ضرورة توخي الحيطة و الحذر و إتباع إرشادات المرور نظرا لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.





وأشار المركز الاماراتي الي إحتمالية إنعدام الرؤية في بعض الاحيان على بعض المناطق الداخلية والساحلية .





ونوه المركز الوطني للأرصاد الاماراتي الي ان تلك الحالة من الطقس تحدث في الفترة من الساعة الواحدة إلى الساعة التاسعة والنصف من صباح غد " الخميس ".

أصدر المركز الوطني للأرصاد الاماراتي تحذيرا شديد اللهجة لــ" مستخدمي الطرق و قائدي السيارات " خلال الساعات الاولي من غد الخميس.