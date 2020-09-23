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أخبار العالم

تحذير إماراتي بشأن طقس الغد

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:02 م
مركز الارصاد الاماراتي
مركز الارصاد الاماراتي
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محمود نوفل
أصدر المركز الوطني للأرصاد  الاماراتي تحذيرا شديد اللهجة لــ" مستخدمي الطرق و قائدي السيارات " خلال الساعات الاولي من غد الخميس.

وناشد المركز الإماراتي، في بيان له اليوم، الجميع، ضرورة توخي الحيطة و الحذر و إتباع إرشادات المرور نظرا لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز الاماراتي الي إحتمالية إنعدام الرؤية  في بعض الاحيان على بعض المناطق الداخلية والساحلية .

ونوه المركز الوطني للأرصاد  الاماراتي الي ان تلك الحالة من الطقس تحدث في الفترة من الساعة الواحدة إلى الساعة التاسعة والنصف من صباح غد " الخميس ".
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