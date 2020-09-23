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محافظات

محافظ كفر الشيخ يمهل مسئولي قلين 48 ساعة لإعادة تأهيل الحملة الميكانيكية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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محمود زيدان
منح اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، مهلة 48 ساعة؛ لإعادة تأهيل الحملة الميكانيكية التابعة لمجلس مدينة قلين ، والتي ظهرت بصورة أثارت غضب محافظ كفر الشيخ ، مؤكدًا أنه سيتم نقل مدير الحملة في حالة عدم تفادي السلبيات.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لتغطية مصرف نشرت، بتكلفة 11 مليون جنيه، موجهًا باستغلال المناطق التي يتم تغطيتها في إقامة حديقة عليها، وزراعة الأشجار، وخاصة أمام مستشفى قلين المركزي.

جاء ذلك بحضور إسلام الخياط ، معاون محافظ كفر الشيخ لشئون التسويق والاستثمار ، ومتابعة المشروعات، وتشغيل الشباب، وعلي صلاح ، رئيس مركز ومدينة قلين.
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