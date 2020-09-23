عروض مسرحية فى الطريق إليك.. تفاصيل

فقد تعاقدت الفنانة ريم مصطفى على خوض بطولة مسرحية "هاملت" لـ وليم شكسبير، بعد أن رشحها المخرج عصام السيد، ومن المنتظر ان تبدأ البروفات خلال أيام.





مسرحية "هاملت" من إنتاج المسرح القومى برئاسة الفنان ايهاب فهمى، وبطولة أحمد السعدنى وسوسن بدر وعابد عنانى.



وأيضا:



حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت





يستعد مسرح "الهناجر" للفنون لاستقبال العرض المسرحى "ديجافو" المأخوذ عن نص "إثبات العكس" للكاتب أوليفيرا شياتشيارى، أكتوبر المقبل، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

العرض يدور فى إطار كوميدى عبثى عن شاب يحاول طوال الوقت تجنب الوقوع فى أى شكل مشاكل إنسانية لكن كل شىء محيط به يورطه في الأزمات ومع كل محاولة للهروب من المشكلة يتورط أكثر .

"ديجافو" بطولة؛ تامر نبيل، أحمد السلكاوى، محمد يوسف، رحمة أحمد، بسمة ماهر، ديكور أحمد أمين، أزياء مروة عودة، إضاءة أحمد الدبيكى، موسيقى محمد عبد الله، مساعد مخرج أحمد رضا و مها سامى ، مخرج منفذ أحمد سيف، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.



