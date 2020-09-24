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برلمان

برلماني: الإصلاح الاقتصادي من أهم إنجازات مصر خلال السنوات الماضية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قال المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر على مدى السنوات الماضية، هو أهم انجاز حققته البلد، لأنه كان هناك اختلال كبير في سعر الصرف وفي الدعم المقدم وإهداره بطرق شتى.

وأشار، في تصريحات له، إلى أهمية التصريحات الصادرة عن الرئيس السيسي، وشدد فيها على أهمية الإصلاح الاقتصادي وفوائده.

 وأضاف محمود أن الإصلاح الاقتصادي، هو ما ساعد الوطن عى الوقوف على قدميه خلال أزمة كورونا واستطاع تحمل مختلف التكاليف الاقتصادية والصحية.

وشدد على أن الإصلاح الاقتصادي تم بقلب شجاع واردة وطنية حرة وبشكل تدريجي أذهل العالم.

وقال إنه لو لم تكن مصر قد خطت هذه الخطوات الشجاعة في مجال الاصلاح الاقتصادي، بقيادة الرئيس السيسي لكان الاقتصاد معرضا في أي وقت لهزة قوية وغير قادر على تحقيق نسب نمو أو تحمل الصدمات.
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