عبد الحليم قنديل: الرئيس يشن حربا على الفساد لصالح المواطنين.. فيديو

، الشعب . قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى الفترة الصعبة التي مر بها غالبية الشعب المصري، وشَكَرَهم، وهذه ليست اول مره يشكر فيها الرئيس





وأضاف عبد الحليم قنديل خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن هذه الفترة الصعبة تحملها الفقراء وطبقات الشعب الوسطى وكان هذا فوق طاقتهم، مؤكدا ان مصر تحتاج الي برامج اجتماعية أوسع نطاقا .





واوضح عبد الحليم قنديل ، أن مصر بها 35 مليون من الفقراء، وهم تحت خط الفقر الدولي، لافتا الى وجود برنامج للفقر والانتشال منه، ويجب ان يُعمل به .





ونوه الى ان مصر تحتاج الي حرب واسعة لكدس وإزالة الفسادـ وهذا ما يقوم به الرئيس ؛ لأنه يريد الاهتمام بالمواطنين .





واستكمل : ان الدولة المصرية شهدت إنجازات هائلة في العديد من المجالات خلال السنوات القليلة الماضية .