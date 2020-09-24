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عبد الحليم قنديل: الرئيس يشن حربا على الفساد لصالح المواطنين.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
عبد الحليم قنديل
عبد الحليم قنديل
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إبراهيم القادري
قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى الفترة الصعبة التي مر بها غالبية الشعب المصري، وشَكَرَهم، وهذه ليست اول مره يشكر فيها الرئيس، الشعب .

وأضاف عبد الحليم قنديل خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن هذه الفترة الصعبة تحملها الفقراء وطبقات الشعب الوسطى وكان هذا فوق طاقتهم، مؤكدا ان مصر تحتاج الي برامج اجتماعية أوسع نطاقا .

واوضح عبد الحليم قنديل ، أن مصر بها 35 مليون من الفقراء، وهم تحت خط الفقر الدولي، لافتا الى وجود برنامج للفقر والانتشال منه، ويجب ان يُعمل به .

ونوه الى ان مصر تحتاج الي حرب واسعة لكدس وإزالة الفسادـ وهذا ما يقوم به الرئيس ؛ لأنه يريد الاهتمام بالمواطنين .

واستكمل : ان الدولة المصرية شهدت إنجازات هائلة في العديد من المجالات خلال السنوات القليلة الماضية .

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