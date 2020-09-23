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تامر أمين: السيسي يمتاز بالوضوح والمباشرة خلال خطاباته أمام زعماء العالم.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:32 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمود محسن
أكد الإعلامي تامر أمين أن هناك حرباً تدار ضد مصر لضرب المؤسسات المصرية وتشكك الشعب في مؤسساته والخطط التي تحدث وهذا بالتحديد ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار أنني أعجب بشكل كبير بأسلوب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطاباته أمام زعماء العالم، مشيرا إلى أن الرئيس يمتاز بالوضوح والشفافية والمباشرة أمام الزعماء.

وتابع مقدم برنامج آخر النهار أنه في الماضي كان حديث الرؤساء يتميز بالدبلوماسية والسياسة فقط معلقا "كلام متغطي بتجميل الدبلوماسية" لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي نهجه الوضوح والمباشرة عندما يتحدث مع رؤساء العالم.

وأشار  إلى أن الرئيس أكد في خطابه بالأمس أن العالم الآن يعاني من الإرهاب ومازال يطل برأسه القبيحة علينا وأكد أن الإرهاب ليس بعيد عن أي دولة بالعالم خاصة أن الإرهاب غير مرتبط بدين أو حدود جغرافية.

وقال مقدم برنامج آخر النهار أن الرئيس أكد أن يكون المجتمع الدولي على مسئوليته الكاملة وأن يطبق القانون والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. 
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