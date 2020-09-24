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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
عرق السوس
عرق السوس
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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 إذا كنت مولودا في يوم 24 سبتمبر فإن ذلك يعني أن عليك أن تعتني بصحتك أكثر. إذا كنت مريضًا بالفعل ، فاستشر الطبيب من وقت لآخر. قد تضطر إلى المعاناة من العواقب السيئة للإهمال.

إذا كان هناك اضطراب في حياتك الشخصية ، فإن تغييرًا طفيفًا في طبيعتك يمكن أن يغير جو منزلك. امنح أهمية لكبار السن وعاملهم بحب. إذا أعطيت أي نصيحة لشخص ما اليوم ، فاحرص على مراعاة وجهة نظرك وإلا فقد تتعرض للمشاكل بنفسك.

ستكون العلاقة مع زوجتك على ما يرام. سوف تكون قلقًا بسبب تدهور حالتك المالية. فجأة يمكن أن يكون هناك بعض النفقات الكبيرة اليوم

نصيحة علم الابراج ..
.يمكنك توقع أرباح جيدة اليوم وسيكون هناك سلام في حياتك الشخصية. ستحصل على الدعم الكامل من أسرتك ، خاصة اليوم ستشعر بتحسن كبير بعد قضاء الوقت مع والديك.

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شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

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