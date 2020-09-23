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رياضة

لاعب طائرة الأهلي: الفوز بـ كأس مصر تتويج لموسم استثنائي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
أكد أحمد سعيد، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، أن لقب بطولة كأس مصر الذي حققه الفريق اليوم؛ تتويج مثالي لموسم استثنائي وصعب للغاية، بالنسبة للرياضة في العالم بشكل عام.

وأوضح أن الفريق تخطى العديد من الصعوبات بعد جائحة كورونا، ونجح بعد ذلك في التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر، بعد مجهود شاق وتركيز شديد.

وأشار إلى أن الجهاز الفني، بقيادة محمد مصيلحي، يحرص دائمًا على تجديد دوافع وطموحات اللاعبين، وأن الفترة المقبلة ستشهد منافسة مستمرة للفوز بالبطولات.

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالأهلي توج مساء اليوم، الأربعاء، بلقب بطولة كأس مصر، عقب فوزه على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-0.

وأقيمت المباراة على صالة نادي الصيد بأكتوبر، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بثلاثة أشواط دون رد، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبين والتركيز الشديد على حسم المباراة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-17 و25-20 و25-22، وسط سيطرة كاملة للأهلي من البداية للنهاية.

وحضر محمود الخطيب، رئيس النادي، وبرفقته العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، ورؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، المباراة النهائية، لمؤازرة الجهاز الفني واللاعبين أمام طلائع الجيش.

وبهذا التتويج يختتم فريق طائرة الأهلي الموسم بتحقيق الثلاثية، بعدما فاز بلقب البطولة العربية، والدوري العام، قبل أن يحقق لقب كأس مصر مساء اليوم.
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