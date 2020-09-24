يحارب السرطان وعسر الهضم.. كوب من هذا المشروب السحري يومياً

فوائد عرق السوس للرجال والنساء كثيرة فهو يعمل كمنشط جنسي ويساعد على حماية الرجال من سرطان البروستاتا بالإ ضافة إلى فوائد العرقسوس فى علاج الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة.. إليك فوائد تناول كوب منه يوميا مثل قرحة المعدة.. إليك فوائد تناول كوب منه يوميا عرق السوس للرجال والنساء





منشط جنسى







يزيد عرق السوس الرغبة لدى النساء والرجال بالإضافة إلى أنه يساعد فى الوقايه من سرطان البروستاتا ويعالج مشاكل ضعف الانتصاب عند الرجال، فهو يساعد على رفع كفاءة الدورة الدموية.





علاج مشاكل البشرة



يستخدم مستخلص جذر عرق السوس لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية ، بما في ذلك حب الشباب والأكزيما











علاج عسر الهضم





غالبًا ما يستخدم مستخلص جذر عرق السوس للتخفيف من أعراض عسر الهضم ، مثل ارتجاع الحمض واضطراب المعدة وحرقة المعدة. للتخفيف من أعراض عسر الهضم ، مثل ارتجاع الحمض واضطراب المعدة وحرقة المعدة.





في دراسة استمرت 30 يومًا على 50 بالغًا يعانون من عسر الهضم ، أدى تناول 75 ملغ من كبسولة عرق السوس مرتين يوميًا إلى تحسن كبير في الأعراض وقد يخفف مستخلص جذر عرق السوس من الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة .





علاج القرحة الهضمية





القرحة الهضمية هي تقرحات مؤلمة تظهر في معدتك أو أسفل المريء أو الأمعاء الدقيقة. قد يساعد مستخلص جذر عرق السوس في علاج القرحة الهضمية

محاربة السرطان





نظرًا لاحتوائه على العديد من المركبات النباتية ذات التأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات ، فقد تمت دراسة مستخلص جذر عرق السوس لتأثيراته الوقائية ضد أنواع معينة من السرطان





على وجه الخصوص ، تم ربط مستخلص عرق السوس ومركباته بإبطاء أو منع نمو الخلايا في سرطانات الجلد والثدي والقولون والمستقيم والبروستاتا





تقرحات الفم المؤلمة





