وصفات مجربة ونتائجها مضمونة لنسف الكرش والأرداف

هل تبحثين عن وصفات سريعه لتخسيس الكرش والأرداف يمكنك الإعتماد على المشروبات التالية فهى لها مفعول السحر فى نحت قوامك بسرعه غير متوقعه إليك وصفات أعشاب للتخسيس سريعه يقدمها موقع برايت سايد يمكنك البدء فى تطبيقها من الآن مع إتباع نظام غذائى معتدل
تساعد بذور الكتان في إنقاص الوزن عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين والالتهابات
وصفة القهوة وبذور الكتان
ماذا تحتاجين
1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة مبشورة
1 كوب ماء شرب ساخن
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة مبشورة
1 كوب ماء شرب ساخن
كيف تطبقين الوصفة
ضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.
فوائد تخسيس الارداف بالقهوة
تحتوي القهوة على مادة الكافيين ، وأظهرت دراسة حديثة أن الكافيين يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن
تساعد بذور الكتان في إنقاص الوزن عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين والالتهابات
يمكن أن تزيد الشوكولاتة الداكنة من الشعور بالشبع و يمكنك تناول الشوكولاتة الداكنة بدلًا من شوكولاتة الحليب لإنقاص الوزن
سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر. أغلق الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.
صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.
كيف تطبقين الوصفة
الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل مستويات السموم في الجسم. كما أنه يساعدك على الاسترخاء ويحسن الهضم والمناعة . خل التفاح مع الشاي الأخضر والعسل هو الوصفة المثالية لقمع الشهية وفقدان الوزن
وصفة خل التفاح والعسل
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة عسل
1 كوب ماء دافئ
كيفية تطبيق اعشاب لتخسيس الكرش
أضيفى خل التفاح والعسل إلى كوب من الماء الدافئ. تخلط جيدا وتناول خل التفاح مع الماء الساخن والعسل له نفس تأثير تناول العسل والليمون مع الماء الساخن إنه مضاد أكسدة رائع ويعمل كمزيل للسموم أيضًا. من أجل بداية صحية ليومك ، لا تنظر إلى أبعد من هذا المشروب الصحي.
كما هو الحال مع معظم عوامل تعزيز فقدان الوزن ، فإن أي شيء زائد يمكن أن يكون ضارًا. اكتشف مقدار خل التفاح الذي يجب أن تتناوله لخسارة الوزن