أثناء محاولته تسلق شجرة.. وفاة طفل غرقا بعد تحدٍ مع أصدقائه ..صور

تُوفي طفل بعد أن دخل في تحدٍ مع أصدقائه على تسلق شجرة شاهقة والنزول منها بمفرده بسرعة من دون مساعدة.





وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رجال الشرطة عثروا على جثة طفل يبلغ 6 سنوات سقط في نهر هارلم في نويورك أثناء تسلقه شجرة.





سقط بريندان "ميتشل"، في النهر يوم السبت الماضي، حينما كان يلعب مع أصدقائه بالقرب من اليابسة ولكنه سقط في النهر من مسافة بعيدة فوق الشجرة.





وقال متحدث باسم الشرطة الأمريكية صباح الثلاثاء الماضي إنه "من المحتمل أن يكون الطفل فقد توازنه فوق الشجرة بسبب حديثه مع أصدقائه الذين كانوا بالأسفل فسقط في الماء".





جدير بالذكر أن الشرطة انتشلت الجثة بعد ساعات من سقوطها في المياه، وعدم إمكانية الوصول إليه بسبب صغر سن أصدقائه وخوفهم من الشرطة.



