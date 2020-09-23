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فن

عمرو مصطفى يهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:25 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
هنأ الفنان عمرو مصطفى الشعب السعودي بالذكرى ال 90 لليوم الوطني السعودي.

وكتب عمرو مصطفى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏كل عام والشعب السعودي بخير وسلام".

وتحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا اليوم  الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، بعد الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله – عن توحيد المملكة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله".


يوم الوطن الذي أطلق فيه الملك المؤسس اسم (المملكة العربية السعودية) على أرجاء البلاد، بعد جهاد استمر اثنين وثلاثين عامًا، أرسى خلاله قواعد هذا البنيان على هدى كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين - صلى الله عليه وسلم - سائرًا في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود.


ونشأت آنذاك دولةً فتيةً تزهو بتطبيق شرع الإسلام، وتصدح بتعاليمه السمحة وقيمه الإنسانية في كل أصقاع الدنيا ناشرةً السلام والخير والدعوة المباركة باحثةً عن العلم والتطور، سائرةً بخطى حثيثة نحو غدٍ أفضل لشعبها وللأمة الإسلامية والعالم أجمع.
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