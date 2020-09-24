غدا.. آخر موعد للالتحاق بالفصل الدراسى الصيفي لطلاب الدراسات العليا بآثار القاهرة

اعلنت كليه الاثار جامعة القاهرة ، عن بدا تلقى طلبات الالتحاق بالفصل الدراسى الصيفى لطلاب الدراسات العليا ، وذلك حتى يوم الخميس الموافق ٢٤ من سبتمبر طبقا لشروط لائحة الدراسات العليا .





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كما اعلنت كليه الاثار ، بان الدراسة مباشرة يوم السبت الموافق ٢٦ من سبتمبر وعلى الطلاب الراغبين فى الالتحاق سرعة التواصل مع ادارة الدراسات العليا بالكلية

وكان قد اشار عميد كلية الاثار ، بان الانشطة الطلابية ستقام خلال العام الدراسي الجديد وفقا للاجراءات الاحترازية وقواعد الأمن والسلامة .





كما اكد على أن الكلية ستعمل على تقسيم الطلاب الي مجموعات صغيرة خلال فترة الانشطة؛ للحفاظ على صحة وسلامة الجميع ، كما يمكن التوسع في الأنشطة عبر قناة الكلية علي اليوتيوب خصوصا الأنشطة الثقافية والفنية.