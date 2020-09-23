7 سنوات من العمل الكبير| أحمد موسى يُحيّي المهندس محسن صلاح.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للمهندس محسن صلاح رئيس شركة العرب السابق، على الجهد الذي قام به خلال توليه إدارة شركة المقاولون العرب العملاقة. المقاولونالذيالمقاولون





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن المهندس محسن صلاح قدم 7 سنوات من الجهد والعمل الكبير.





ولفت أحمد موسى إلى أن المهندس محسن صلاح كان رئيسا لشركة المقاولون العرب لمدة سبع سنوات، مؤكدًا أن شركة المقاولون لها أعمال كثيرة في الدول العربية.





وأوضح أحمد موسى أن كل المشروعات التى تتم أو ستتم فى مصر تشارك فيها شركة المقاولون العرب، موضحًا " شركة المقاولون العرب لها اسم كبير فى العالم بالكامل".





وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارا اليوم بتعيين رئيس مجلس إدارة جديدة لـ شركة المقاولون العرب، وهو المهندس سيد فاروق.





وتابع أحمد موسى، أن شركة المقاولون العرب مستمرة فى تقديم رسالتها الوطنية.



