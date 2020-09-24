انتخابات مجلس النواب 2020.. إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية في قطاع القاهرة ووسط الدلتا.. و26 مرشحا من التنسيقية

- تنسيقية شباب الأحزاب تخوض انتخابات النواب بـ 26 مرشحا

- رئيس الهيئة البرلمانية لـ "مستقبل وطن" يقود القائمة الوطنية في القليوبية

- 13 مرشحًا ضمن القائمة الوطنية بالمنوفية





بدأت القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم 12 حزبًا، إضافةً إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التقدم بأوراقها؛ لخوض انتخابات مجلس النواب 2020.





وانتهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من إعداد القائمة النهائية بأسماء أعضاء التنسيقية الذين يخوضون سباق انتخابات مجلس النواب 2020، على القائمة الوطنية من أجل مصر، في الدوائر الأربعة (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، (الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد)، (شرق الدلتا)، و(غرب الدلتا).





وجاءت أسماء الأعضاء الـ26 الذين تدفع بهم التنسيقية في سباق النواب، كالتالي:





محمد عبدالعزيز، ومحمد تيسير مطر، وأحمد زيدان، وأحمد فتحي، ومحمود بدر، ومي كرم جبر، وأميرة صابر، ومارثا محروس، وأميرة العادلي، ومارسيل سمير، وعمرو درويش، وأحمد مقلد، وعمرو يونس، وهيام الطباخ، وطارق الخولي، وغادة علي، ونشوى الشريف، ورشا أبو شقرة، وأحمد رمزي، وعلاء عصام، وهادية السعيد، وإيمان عبدالقادر، ومحمد إسماعيل، ورحاب عبدالغني، وخالد بدوي، ورشا فايز.





كما حاز نواب في البرلمان الحالي من بين المرشحين على القائمة الوطنية الموحدة لانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة المنوفية 4 مقاعد فقط، وهم "سامر محمد التلاوي ، فخري عبدالله طايل ، أحمد محمد الخشن ، شيرين القشاش".





فيما ضمت الوجوه القائمة الوطنية الموحدة 9 مقاعد بمرشحين جدد وهم: محمد وفيق عزت ، عباس عصمت السادات، أحمد بهاء شلبي ، هناء سرور، شيرين طايل ، غادة قنديل، سلمي مراد، مها أبو سالم، حنان حسني يشار".





بينما حصد نواب البرلمان الحالي، العدد الأكبر بين مرشحي القائمة الوطنية الموحدة لانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة، بإجمالي 8 مقاعد مقابل 7 مقاعد للمرشحين الجدد .





وتضم القائمة الوطنية بالدقهلية كل من النائب هشام الحصري، النائبة غادة عجمي، النائب يسري المغازي، النائب محمد المرشدي، النائب أحمد العوضي، النائب فوزي فتى، النائب طارق الخولي، إيناس عبدالحليم.





ومن الوجوه الجديدة ضمت: السيد سمير، مصطفى الإمام، ولاء عبد الفتاح، نسرين عمر، شيماء محمود نبيل، ميرفت عازر.





وتضمنت القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب والتى تقدمت بأوراقها للائتلاف اليوم الأربعاء عدد من النواب القدامى وهم النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، والنائب عبد الحميد الدمرداش عضو المجلس النواب، النائبة منى عبد العاطي عضو مجلس النواب الحالي.





وضمت القائمة من الوجوه الجديدة ، هيام الطباخ ، الدكتورة هدى الطنبارى، دميانة لويس، وعمرو درويش، محمد فوزي الرفاعي ، واللواء سعيد عمارة .





وضمت القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية 2020 بمحافظة الغربية التى تقدمت بأوراق ترشحها اليوم لائتلاف دعم مصر، والتقطت الصور الخاصة بالدعاية الانتخابية، النائب الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس إئتلاف دعم مصر، ومحمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة التضامن، والنائبة مرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، والدكتورة ليلي أبو إسماعيل





كما ضمت القائمة محمد أحمد زايد وعلي عز وعمرو يونس أحمد يحي الجحش وموسى صقر عبد الفتاح آمال عبد الحميد ودعاء عريبي وسحر العشري.





فيما تضمنت القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية 2020 لمحافظة القليوبية التى تقدمت بأوراق ترشحها اليوم لائتلاف دعم مصر والتقطت الصور الخاصة بالدعاية الانتخابية، وضمت عددا كبيرا من النواب بالمجلس الحالى أبرزهم عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب ، والنائب حسن عمر ، والنائب محمد الفيومي وكيل لجنة الادارة المحلية والنائب مدحت الكمار.



