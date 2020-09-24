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سيارات

عيوب في الصناعة.. استدعاء 27 ألف سيارة تتبع 10 شركات بـ كوريا الجنوبية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:17 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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أماني نوار
كشفت وزارة الأراضي والبنية التحتية، والنقل الكورية الجنوبية، عن أن شركات "هيونداي موتور"، و"أودي"، و"فولكس فاجن" كوريا، و"فولفو"، و6 شركات أخرى ستطلق بشكل طوعي حملات استدعاء سيارات تشمل أكثر من 27 ألف سيارة لإصلاح عيوب صناعة فيها.

وأوضحت الوزارة، في البيان، أن باقي الشركات الأخرى هي "كيا متورز، وجي إم كوريا، وخدمة مبيعات فورد في كوريا، وشركة بايك كوريا، وموتو روسيا، وهانبول موتورز" التي تستورد بسجو وسيتروين". 

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن بيان الوزارة، قولها بأن الشركات التسع ستستدعي 27414 سيارة بسبب عيوب في 23 طرازا من سياراتها الموجودة في كوريا الجنوبية.


ومن المشاكل التي احتملت انقطاع التيار الكهربائي أثناء قيادة سيارة كيا متورز ستينجر، وماسحات الزجاج الأمامي لسيارة فولفو وذراع التحكم في المقعد الأمامي في سيارة باسات من شركة أودي فولكس فاجن.

وذكرت الوزارة أنه يمكن لأصحاب السيارات الاتصال أو زيارة مراكز الإصلاح، إضافةً إلى الخدمة المخصصة لاستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.

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