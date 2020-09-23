محمد شوقي ينشر صورة برفقة أحمد حسن وأمير كرارة وزيدان.. شاهد

شارك محمد شوقي لاعب النادي الأهلي السابق صورة له عبر حسابه بإنستجرام مع أصدقائه من نجوم الفن والرياضة.





وظهر محمد شوقي بالصورة برفقة أحمد حسن ومحمد زيدان والفنان أمير كرارة وكريم فهمي بعد ماتش خماسي بينهم وعلق عليها قائلا "الخسارة وحشة أنا عارف".





وكان الأهلي توج بلقب الدوري الممتاز للمرة ال 42 في تاريخه، بعد هزيمة غريمه التقليدي الزمالك الجولة الماضية أمام أسوان بهدف دون رد.





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