حبس ربة منزل ومقاول لتنقيبهما عن الآثار فى منشأة ناصر

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالقيام بأعمال حفر بأحد العقارات بالقاهرة بقصد التنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها واعداد تقرير بذلك.





وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين، لقيامهما بأعمال حفر بأحد العقارات بالقاهرة بقصد التنقيب عن الآثار .





وتبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل الكائنة بدائرة القسم.





وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم وأمكن ضبط (ربة منزل - مقاول) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه (ملك ربة المنزل)، وعثر بداخله بالطابق الأرضى على (حفرة قطرها 2,15 متر بعمق 18 متر)، وبداخلها الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.





وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.