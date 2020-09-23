محافظ الغربية يتفقد المراكز التكنولوجية بحي أول وثان طنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المراكز التكنولوجية بحي أول وثان طنطا للاطمئنان علي حسن تقديم الخدمات للمواطنين، وكذا حصول المواطنين على الخدمات من خلال الشباك الواحد بمركز طنطا .









كما تابع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ،موجها بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين مع حسن التعامل .









وخلال الجولة استمع المحافظ إلى استفسارات المواطنين حول قانون التصالح ، مؤكدا لهم أن الدولة اتخذت هذه الإجراءات لصالح المواطن ، كما أوضح أن المحافظة قامت بتخفيض قيمه التصالح في مخالفات البناء مرتين لنسبه وصلت إلى 65% وذلك للتيسير على المواطنين .









كما تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال تطوير ورصف الشوارع التابعة لحي ثان طنطا ، حيث تفقد شارع بطرس والفالوجة والأمريكان البحري والسلام ، مشيدا بسرعة إنجاز الأعمال ، موجها رئيس حي ثان طنطا بتذليل أي عقبات تعوق إنجاز أعمال الرصف ، وسرعة الانتهاء منها لتيسير الحركة المرورية وعدم توقف الطرق حفاظا على راحة المواطنين .





كما تفقد المحافظ كوبري المشاة الجديد بالكورنيش ، مطالبا بعمل بعض التعديلات عليه لاستكمال المظهر الجمالي والحضاري للكورنيش .

وفي نهاية الجولة قام المحافظ بتفقد أعمال تطوير وتجميل ميدان المحطة واطمئن علي حسن سير العمل ، والذي من المقرر الانتهاء منها في بداية شهر ديسمبر المقبل طبقا للبرنامج الزمني المحدد .



