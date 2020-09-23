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جمعية الأورمان توضح شروط المبادرة الخاصة بتكفل 2000 مشروع بقيمة 42 مليونا..فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:34 م
جمعية الأورمان
جمعية الأورمان
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إسراء صبري
قال ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إن عند عرض مبادرة الجمعية التي تتكفل بتمويل 2000 مشروع صغير بتكلفة 42 مليون جنيه على البنوك وافقا على الفور، متابعا: كل مشروع سيتكلف 21 ألف جنيه.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، "أي كانت الحرفة التي يمتلكها الشاب سيتم مساعدته، مشددا على أن الشرط الوحيد لهذه المبادرة أن يكون الشاب حرفيا ومهنيا لحرفة ما.

وأكمل: "هنجيب كل الأدوات التي يحتاجها المحل بتاعه..ولو مفيش عنده محل أو مكان هنقوله اختار المحل وإحنا هنساعدك من خلال البضاعة بمساعدة البنك الوطني.

وأضاف لكل من يريد التقدم والحصول على هذه المبادرة عليه الاتصال على رقم 19455، كما أن جمعية الأومان لديها مكاتب في كل محافظات مصر تعمل على مدار ال24 ساعة لتقدم الطلبات، مشددا على أنه فور التأكد من بيانات المتقدم سيتم منح المبادرة له.


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