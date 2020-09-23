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توك شو

مفيد فوزي: النفسنة منتشرة في المجتمع تخفي حالة من التنمر.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:51 م
الإعلامي مفيد فوزي
الإعلامي مفيد فوزي
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محمود محسن
أكد الإعلامي الكبير مفيد فوزي أن "النفسنة" هل هي كلمة علمية ومنتشرة في المجتمع مؤكدا أنه يعد مرضا شائعا عند اغلب البعض واستشعر أن هناك مظاهر نفسنة في المجتمع المصري. 

وأضاف فوزي خلال لقاء له لبرنامج أخر النهار عبر فضائية النهار أن النفسنة تخفي حالة من التنمر مشيرا إلى أن التنمر هو نفسنة مكثفة يستخدمها البعض.

وتابع الإعلامي الكبير مفيد فوزي أن هناك قيما معينة من الضروري أن تستقيم وعلينا أن نركز عليها ونؤكد أن النفسنة والتنمر والفهلوة كل هذه الأشياء لا تفيد وصاحبها لا يصل إلى أي شئ.

وأشار فوزي إلى أننا كلنا معقدون بدرجات مؤكدا انها نتاج طفولة ومراهقة لأن الإضطرابات السلوكية تحدث خلال فترة الطفولة والمراهقة.
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