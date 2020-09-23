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أخبار البلد

إرهابي مقيم في تركيا يهدد الإعلامي أحمد موسي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:39 م
الإعلامي احمد موسى
الإعلامي احمد موسى
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هدد الإرهابي يحيى موسى المقيم في تركيا والمخطط لجريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق ، الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج على مسئوليتي بقناة صدى البلد.

وكتب الإرهابي على صفحته رسالته التحريضية وقال فيها : " بلاش تحريض عالناس محدش عارف بكرة في ايه وانت موقفك صعب"، وأشار في رسالته إلى الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي.

ويقيم الإرهابي يحيى موسى في تركيا ضمن الإرهابيين الفارين من العدالة في مصر، ويعد أحد مخططي جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائ العام الأسبق.

وتؤوي تركيا الجماعات الإرهابية وتفتح منافذ إعلامية للإرهابيين الناطقين باللهجة المصرية من عملاء تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية فضلا عن عدد من الجماعات الإرهابية الأخرى والتي ارتبط اسمها بجرائم في سوريا وليبيا والعراق.


إرهابي مقيم في تركيا يهدد الإعلامي أحمد موسي
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