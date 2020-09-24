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حوادث

حبس شخص لحيازته 4 آلاف كبسولة وعبوة عقاقير ومنشطات مجهولة بالقاهرة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيقات حبس شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقاتن لاتهامه بحيازة قرابة 4 آلاف كبسولة وعبوة عقاقير ومنشطات مجهولة غير خالصة الرسوم الجمركية بالقاهرة.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط قرابة 4 آلاف كبسولة وعبوة عقاقير ومنشطات مجهولة غير خالصة الرسوم الجمركية بالقاهرة.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط كمية من الأدوية عبارة عن (3724 كبسولة لعقاقير وفيتامينات مكملات غذائية - 13 عبوة بودر فيتامينات ومنشطات مختلفة الأنواع) جميعها مجهولة المصدر.

وتبين أن المضبوطات مهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة بالجهات المعنية، بحوزة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية) حال استقلاله إحدى سيارات الأجرة بدائرة القسم.

وبمناقشته من الأجهزة الأمنية أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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