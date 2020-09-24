AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البيئة: كان لدينا 20 طنا من المبيدات الخطرة منذ 30 عاما وتم التخلص منها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:35 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
Advertisements
البهي عمرو
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه تم تخزين مبيدات عالية الخطورة خلال 30عاما ولم يتم التخلص منها بسبب المعاهدات الدولية. 

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه كان لدينا 20 طن من المبيدات المهجورة منذ 30 عام وتم التخلص الأمن منها، عن طريق تصديرها لـ فرنسا، وتم التخلص منها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة فى خلال السنوات الأخيرة عملت على التخلص من المبيدات و بالفعل تم التخلص من 20 طن، من المبيدات الخطيرة.

ولفتت إلى أن جميع الموانئ المصرية حاليًا أمنة وتم التخلص من جميع المبيدات و المواد الخطرة 

وأوضحت أن الوزارة قامت بالتخلص من المخلفات الطبية التى نتجت بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أنه يتم التفتيش على المنشأت الطبية لمتابعة كيفية التخلص من المخلفات الطبية بطريقة آمنة.

وأكدت أنه يتم إعدام أدلة إرشادية لفصل الكمامات المستخدمة عن المخلفات البلدية الأخرى، ويتم دفن الكمامات المستخدمة فى حفرة عميقة بطريقة علمية، و استفدنا من تجربة الدول المتقدمة فى التخلص من النفايات.

واشادت بعمال النظافة لجهودهم فى رفع القمامة وتعقيم السيارات خلال أزمة فيروس كورونا، وأنه تم تعديل رسوم النظافة من 4 جنيهات كحد أدنى إلى جنيها والإبقاء على الحد الأقصى 40 جنيهًا شهريًا وكشفت أن رسوم النظافة تبدأ من جنيهين إلى 40 جنيهًا شهريًا بالنسبة للوحدات السكنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

2 كحد أدنى و40 جنيها أقصى.. رسوم جديدة للنظافة للوحدات السكنية

بعد توجيه السيسي.. تخلص آمن من النفايات.. رسوم النظافة تصل إلى 40 جنيها

تصل لـ1000 جنيه شهريا.. 5 فئات لرسوم النظافة الجديدة قبل إقرارها بالبرلمان

باستثناء دور العبادة.. برلماني: رسوم النظافة تشمل الجميع حتى المصالح الحكومية

منظومة جديدة للقمامة.. مشروع قانون إدارة المخلفات برسوم تصل لـ 1000 جنيه شهريا.. وتجريم الاستخدام المتعدد للأكياس البلاستيك

من ألف حتى 5 ملايين جنيه.. تغليظ غرامة المخالفين بقانون إدارة المخلفات

ترشيحاتنا

إعدام و80 سنة سجن| ننشر السجل الجنائي للمتهم عمر الشحات عقب مصرعه أثناء هروبه من سجن طره

الإعلان خلال ساعات.. البرتغالي باتشيكو مديرا فنيا للزمالك

مرتضى منصور يعلن قيمة عقد باتشيكو.. وسر اختياره وجهازه المعاون

ليتلقوا العلاج دوريا بالمجان.. وزيرة الصحة: إصدار كارت متابعة لأصحاب الأمراض المزمنة

تأجيل الدراسة في المدارس الرسمية الدولية لـ 11 أكتوبر

الخطيب يصافح فريقي الجيش والزمالك للكرة الطائرة.. صور

AdvertisementS

مد فترة التصالح فى مخالفات البناء.. التنمية المحلية تحسم الجدل

تصدوا لمحاولة هروب إرهابيين.. القصة الكاملة لاستشهاد ضابطين وأمين شرطة في سجن طرة

ننشر الصور الأولى للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم أثناء تصديه لمحاولة هروب مساجين

استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من سجن طرة

الإعلان خلال ساعات.. البرتغالي باتشيكو مديرا فنيا للزمالك

إرهابي مقيم في تركيا يهدد الإعلامي أحمد موسي

أعمال شغب.. تامر أمين يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عنف طرة..فيديو

شاهد .. أول صور للإرهابيين الأربعة بعد مصرعهم فى محاولة الهروب من سجن طرة

لقى مصرعه أثناء محاولة هروبه.. اعترافات الإرهابي السيد عطا في قضية أنصار الشريعة

مرتضى منصور يعلن قيمة عقد باتشيكو.. وسر اختياره وجهازه المعاون

بعد مصرعهم أثناء محاولة هروبهم من سجن طرة| لحظة النطق بإعدام 4 إرهابيين فى قضية أنصار الشريعة

3 سنوات بدون عمل.. ميدو: الزمالك سيعلن عودة باتشيكو لقيادة الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

لـ السهرة.. طريقة عمل آيس كريم بنكهات مختلفة

دراسة: درع الوجه البلاستيكي لا يحمي من فيروس كورونا.. تفاصيل