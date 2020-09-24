البيئة: كان لدينا 20 طنا من المبيدات الخطرة منذ 30 عاما وتم التخلص منها

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إنه تم تخزين مبيدات عالية الخطورة خلال 30عاما ولم يتم التخلص منها بسبب المعاهدات الدولية.





وأوضحت وزيرة البيئة ، أنه كان لدينا 20 طن من المبيدات المهجورة منذ 30 عام وتم التخلص الأمن منها، عن طريق تصديرها لـ فرنسا، وتم التخلص منها.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة فى خلال السنوات الأخيرة عملت على التخلص من المبيدات و بالفعل تم التخلص من 20 طن، من المبيدات الخطيرة.





ولفتت إلى أن جميع الموانئ المصرية حاليًا أمنة وتم التخلص من جميع المبيدات و المواد الخطرة





وأوضحت أن الوزارة قامت بالتخلص من المخلفات الطبية التى نتجت بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأشارت إلى أنه يتم التفتيش على المنشأت الطبية لمتابعة كيفية التخلص من المخلفات الطبية بطريقة آمنة.





وأكدت أنه يتم إعدام أدلة إرشادية لفصل الكمامات المستخدمة عن المخلفات البلدية الأخرى، ويتم دفن الكمامات المستخدمة فى حفرة عميقة بطريقة علمية، و استفدنا من تجربة الدول المتقدمة فى التخلص من النفايات.





واشادت بعمال النظافة لجهودهم فى رفع القمامة وتعقيم السيارات خلال أزمة فيروس كورونا، وأنه تم تعديل رسوم النظافة من 4 جنيهات كحد أدنى إلى جنيها والإبقاء على الحد الأقصى 40 جنيهًا شهريًا و كشفت أن رسوم النظافة تبدأ من جنيهين إلى 40 جنيهًا شهريًا بالنسبة للوحدات السكنية.



