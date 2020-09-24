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باحث بشئون الجماعات المتطرفة: خطورة إبراهيم منير فى أنه كان يدير شبكة العلاقات الدولية لتنظيم الإخوان فى الخارج.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
عنف جماعة الإخوان
عنف جماعة الإخوان
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محمود محسن
أكد مصطفى أمين الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة أن خطورة إبراهيم منير فى أنه كان يدير شبكة العلاقات الدولية لتنظيم الإخوان فى الخارج أثناء وجود محمود عزت فى مصر، وكان يقوم بالتنسيق معه حول أذرع الجماعة المالية وتمويل الخلايا النوعية سواء بالدعم اللوجيستى.

وأضاف أمين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن إبراهيم منير كان كذلك المسئول عن إدارة علاقة الجماعة فى الخارج مع الدول الإقليمية والداعمة لها وعلى رأسها تركيا وقطر.

وتابع  الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة  أن إبراهيم منير كان عضوًا من أعضاء جماعة محمد كمال التى كانت تتولى عملية العنف داخل مصر، والذى تم قتله على يد قوات الشرطة المصرية، وكان يتابع بشكل جيد هذا الأمر وكان راضيًا عنه.

وأشار أمين إلى أن  أنه المسئول عن دعم الخلايا الالكترونية الموجودة لدى الجماعة والتي من خلالها يتم إصدار منظومة الإشاعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية.
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