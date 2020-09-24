مناقشة النشر الإقليمي في المؤتمر الأدبي لإقليم القاهرة

تختتم اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الأدبي العشرين دورة الشاعر الراحل مجدي الجابري التي تقام تحت عنوان "الأدب واستلهام الموروث الثقافي" والمنعقد بقصر ثقافة بنها فى الفترة من ٢٢ حتى ٢٤ سبتمبر الجارى.





تقام الفعاليات بهدف مناقشة أعمال النشر الإقليمي، وشملت الجلسات مناقشة بحث للدكتور الناقد أحمد تمام سليمان بعنوان "قراءة في النشر الإقليمي للعام ٢٠١٩ نماذج من شعر الفصحى" . وأوضح سليمان من خلال الورقة البحثية المقدمة قراءة نقدية لبعض الأعمال الأدبية الفائزه في النشر الإقليمي، منها ديوان "بين الخرافة والصهيل" ويتكون الديوان من إحدى وعشرين قصيدة، تثرى فيهم الشاعرة المفردات الكبرى للحياة مثل الماء، الندى، العطر، المطر، الرياح، القلب، الطائر، الجناح، النفس، اليد، الطريق، الشاطئ، الروح.





كما قدم الشاعر علاء الرمحي بحث بعنوان "لهجتنا البدوية الأبنة البكر للفصحى" أشار فيه إلى أنه كلف من طرف أمانة مؤتمر إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي بتحرير بحث حول ديوان الشاعر البدوي سيد بودهيم الرمحي، وهو الديوان الأول لشعراء بادية الفيوم الذي يطبع وينشر تحت مظلة الثقافة المصرية بعد عقود طوال من التهميش بل وعدم الإعتراف بهذا النوع من الأدب ووضع العراقيل أمام نشر الشاعر البدوي لإبداعه، كما تحدث عن نشأة الشعر البدوي، حين خرج العرب بلغتهم الفصحى من الجزيرة العربية، وفي القرن الرابع الهجري بدأت القلاقل والثورات داخل الجزيرة العربية.





وقدم الشاعر محمد علام دراسة أشار فيها إلى أن إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي قدم هذا العام أربعة إصدارات بين قصة قصيرة ورواية ومسرحية، وقد سيطرت الواقعية على إنتاجهم جميعا، ففي كتاب "أنوثة حمراء" لإيمان حجازي حاولت من خلال قصص المجموعة ملامسة المستتر من عوالم شخصيتها التي توزعت على حوالي ٣٤ قصة تناولت فيها القيم في الطبقة الوسطى، من خلال الإشتباك مع نماذج مختلفة من العلاقات داخل القصة.





وختاما قدم الشاعر محمد علي عزب بحثا بعنوان "شعرية العنوان والبنية الموسيقية.. دراسة نقدية في دواوين شعر العامية الصادرة عن النشر الإقليمي لعام ٢٠١٩" أوضح فيها إختلاف قصيدة العامية عن قصيدة التفعيلة في البنية الموسيقية، فهناك ثلاث سمات فنية تخص الدواوين الشعرية موضوع هذا البحث؛ الأولى تخص العنوان الرئيسي للديوان من حيث كونه أولى عتبات النص، الثانية تربط الخاص بالعام ، وتنطلق من رؤية ذاتية، أما الثالثة وهي البنية الموسيقية لقصيدة العامية الحرة مؤكدا أن الموسيقى أداة من أدوات الشاعر في بناء القصيدة ونقلها للقارئ.



