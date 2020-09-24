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فن

«لينا رقصة» لـ كارمن سليمان تكسر حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "لينا رقصة" لـ كارمن سليمان، نجاحا كبيرا، بعد أن كسرت حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة؛ منذ طرحها من شهر عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية "يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس
يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".

ومن كلمات الأغنية "لا بنام يا حبيبي ولا بهدى .. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة .. من غير ما أشوفك فيها .. هو انت هتيجي كام مرة .. في العمر يا روحي غير مرة .. وانا عايزة أتمتع بيها".

أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.

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