ابنة كبير الرحيمية: والدى أسس فرقة مسرحية طاف بها العالم

قالت ليلى محمد شرابة ، أبنة الممثل الذى اشتهر بدور كبير الرحيمية، إن والدها له باع كبير في الكوميديا ويحب الفن، لافتة إلى أنه كون فرقة مسرحية طاف بها العديد من دول العالم ، وتابعت:"أسس فرقة كبير الرحيمية ولف العالم ..وأنا اتولدت في سوريا".





وأضافت " أبنة كبير الرحيمية" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن والدها لم يكون ثروة من وراء حجم الأعمال التي قام كون الفن قديمًا يختلف عما عليه الحال الآن، وتابعت:"زمان كانوا بيصرفوا على الفن من جيوبهم..لأنهم بيحبو فن".





وكشفت "أبنة كبير الرحيمية"، عن أنها تمر بأزمة كبرى نظرًا للحالة النفسية المضطربة التي يعانى منها أبنها الوحيد، خاصة بعدما قام بالتعدى عليها بالضرب، وتحطيم الشقة التي يقنطون بها، وتابعت:"أنا استغيث ..أبنى مريض نفسى منذ 18 عام وتسترت على أمور كثيرة خوفًا عليه ..هو أصيب بالحالة دى بعدما مات أخيه بسكته قلبيه وشقيقه الآخر توفى أيضًا".