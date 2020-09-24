محافظة البحيرة تكثف جهودها وتستعد لارتفاع منسوب النيل بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن منسوب مياه نهر النيل فرع رشيد فى معدلاته الطبيعيه وان الإرتفاع النسبى فى المنسوب تحدث بصفة دورية فى نفس التوقيت من كل عام نتيجه ظواهر طبيعية بسقوط الأمطار الغزيرة باتجاه إثيوبيا والسودان مما يتسبب فى حدوث تصرفات للنيل خلف منسوب السد.

وأشار إلى ان بعض الاراضى الواقعة على جانبى النهر تعد طرح نهر وهى حرم أمن له وان ارتفاع المناسيب قد تؤدى الى غمر بعض تلك الأراضى، لافتًا إلى انه نتيجة توقعات بحدوث تصرفات زائدة فى النهر فقد تم خلال الأيام الماضية رفع درجة الاستعداد بجميع القرى والمراكز الواقعة على النيل واتخاذ اجراءات استباقية وتوعية المواطنين بهدف توخى الحذر خاصة ان زيادة المناسيب قد تودى لغمر بعض تلك الاراضى المخالفة بالزراعة حرصا على أمنهم رغم تعدى البعض منهم على تلك الأراضى.

وأضاف أن إرتفاع منسوب المياه سوف يؤثر علي الاقفاص السمكية المخالفة بالسلب سوف يؤدى إلى نفوق الأسماك واحداث تلوث، مشيرًا إلى أنهم يحرصون علي العمل على تلبية كافة إحتياجات المواطن مع الحفاظ على حق وارض الدولة من خلال الحملات المستمرة لازالة التعديات على املاك الدولة وحرم النيل والاقفاص السمكية.

وأشار محافظ البحيرة، أن المحافظة كثفت جهودها و استعدت بالكامل لموسم الشتاء ومواجهة الامطار الغزيرة من خلال الاطقم المدربة وتجهيز اكثر من 800 معدة للتعامل والتدخل السريع من خلال منظومة على اعلى مستوى وهو ما ظهر جليا خلال موسم الشتاء الماضى.



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