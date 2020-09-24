وليد صلاح الدين: فايلر يفكر مع زوجته في رحيله عن الأهلي ومحمد يوسف البديل الأصلح..فيديو

قال الكابتن وليد صلاح الدين لاعب نادي الأهلي السابق ، إن فايلر يفكر مع زوجته ليأخذ قراره في رحيله عن الأهلي كما ان المشكلة لديه في الأسرة .





وأضاف صلاح الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن المدربين حسب طبيعة عملهم يقيمون في بلاد اخري لمدد زمنية بعيدة مؤكدا علي ان المدرب يجب ان يكون مستقر نفسيا .





واوضح صلاح الدين ، أن فايلر سوف يأخذ القرار مع الكابتن الخطيب ومع مجلس الادارة وبعد ذلك يتم تبليغ مجلس الإدارة قبل الإعلان والنادي هو من يذيع القرار . الكابتنذلكتبليغالإدارةالإعلانيذيع





وتابع : ان المدير الفني عندما يرحل في توقيت حرج يجب ان يتولى مكانه احد من ابناء النادي مؤكدا علي ان الاهلي سيتأثر جدا برحيل فايلر .



