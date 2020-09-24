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وليد صلاح الدين: فايلر يفكر مع زوجته في رحيله عن الأهلي ومحمد يوسف البديل الأصلح..فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:24 ص
وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
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إبراهيم القادري
قال الكابتن وليد صلاح الدين لاعب نادي الأهلي السابق ، إن فايلر يفكر مع زوجته ليأخذ قراره في رحيله عن الأهلي كما ان المشكلة لديه في الأسرة .

وأضاف صلاح الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن المدربين حسب طبيعة عملهم يقيمون في بلاد اخري لمدد زمنية بعيدة مؤكدا علي ان المدرب يجب ان يكون مستقر نفسيا .

واوضح صلاح الدين ، أن فايلر سوف يأخذ القرار مع الكابتن الخطيب ومع مجلس الادارة وبعد ذلك يتم تبليغ مجلس الإدارة قبل الإعلان والنادي هو من يذيع القرار .

وتابع : ان المدير الفني عندما يرحل في توقيت حرج يجب ان يتولى مكانه احد من ابناء النادي مؤكدا علي ان الاهلي سيتأثر جدا برحيل فايلر .

واستكمل : ان محمد يوسف الأصلح لتولي القيادة الفنية للأهلي الفترة القادمة وانصح الكابتن محمد يوسف في حالة توليه منصب المدير الفني للأهلي ان يستمر علي رؤية وخطة فايلر .
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