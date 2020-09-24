أحمد دياب: تجربتنا ستكون مختلفة عن بيراميدز

أكد أحمد دياب العضو المنتدب لشركة "زد" أن الشركة استطاعت أن تستحوذ على نادي ينتمي لمجموعة القاهرة.





وقال دياب في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة " النهار": "تجربة بيراميدز لها كل الاحترام والتقدير وأحدثت طفرة في الدوري المصري ولكن لنا مدرسة مختلفة فهدفنا ليس حصد البطولات سريعا ولكن الهدف تطوير المواهب وبناء هوية خاصة ولدينا خطة طويلة الأمد".





أضاف: "لم نستقر على الجهاز الفني الذي سيقود زد وسنعلن التفاصيل الكاملة خلال مؤتمر صحفي".





وختم حديثه قائلا:"لدينا خطة طويلة الأمد ونستهدف تحقيق النجاحات عن طريق نظام احترافي كامل"