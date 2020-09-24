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أخبار العالم

إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات الجزائرية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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أ ش أ
سلم إرهابي مطلوب نفسه أمس الأربعاء للسلطات الجزائرية بولاية ورقلة (شرق).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية مساء اليوم إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش سلم إرهابي نفسه اليوم للسلطات العسكرية بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة".

وأوضح البيان أن الإرهابي اسمه بن ميلود بشير المولود في 27 أبريل 1972 بورقلة، وانضم للجماعات الإرهابية سنة 1997، حيث تم توقيفه وسجنه سنة 2003 حتى 2006, وفي 2009 تم سجنه لمدة سنة بتهمة النصب والاحتيال، وفي سنة 2013 التحق بمنطقة الساحل حيث عمل في تجارة السلاح حتى سلم نفسه اليوم.
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