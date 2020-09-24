إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات الجزائرية

سلم إرهابي مطلوب نفسه أمس الأربعاء للسلطات الجزائرية بولاية ورقلة (شرق).



وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية مساء اليوم إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش سلم إرهابي نفسه اليوم للسلطات العسكرية بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة".