إرهابي جديد في حكومة أردوغان.. مستشار وزير الرياضة التركي عضو في القاعدة.. تفاصيل

نشرت قناة «الغد» تقريرا عن مستشار أردوغان الذي كان عضو في القاعدة، حيث أن المصارع الأوليمبي السابق حمزة يرليكايا أحد مستشاري أردوغان كان عنصر في جناح تنظيم القاعدة بتركيا جبهة المتغيرين الشرقيين العظمى.





ونشر التقرير أن موقع نورديك مونيتور أعاد نشر صورة ليرليكايا وهو يلوح بشعار الجبهة بيده من صفحات مجلة سبيل المتغيرين التابعة للجماعة الإرهابية علما بأن تلك الصورة نشرت عام 1995 وقت فوز يريلكايا ببطولة العالم بالمصارعة.





وأضافت «الغد» أن الجماعة وصفته في منشوراتها كرمز للرياضة في دولتهم المستقبلية، و بالرغم من أن حمزة طرد من عمله في السكك الحديدية بتركيا إلا أن أردوغان أراد تنفيذ حلم الجماعة و عينه نائبا لوزير الشباب و الرياضة.



