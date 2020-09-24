فاكهة مهملة تحارب الكوليسترول وتضخم البروستاتا



فوائد التين الشوكى عديدة فهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة بالإضافة إلى فوائدته فى تقوية جهاز المناعة وضبط مستويات السكر فى الدم.

وتعد من أبرز فوائد التين الشوكى التى تجعلك لا تتنازلين عن تناول على الأقل ثمرة يوميا فائدته فى ضبط مستويات الجلوكوز في الجسم

-حماية من السكرى





تناول

تناول التين الشوكي يجعل التحكم فى مرض السكري أسهل وتقليل فرصة الإصابة بمرض السكري لمن لديهم إستعداد للأصابة





-محاربة الكوليسترول









التين الشوكي غنى بالألياف التى تساعد على تقليل كمية الكوليسترول بشكل فعال ، وبالتالي حماية صحة قلبك أيضًا.

- مقوي لجهاز المناعة



غنى بفيتامين سي و يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة ، حيث يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسدة في جميع أنحاء الجسم



-يحفز حركة الأمعاء



التين الشوكى يحفز حركة الأمعاء ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن

التين الشوكي غنى بفيتامين سي و يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة ، حيث يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسدة في جميع أنحاء الجسمالتين الشوكى يحفز حركة الأمعاء ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن

-فوائد التين الشوكى للشعر





بشرة أكثر نعومة

و يساعد التين الشوكى في الحصول على بشرة أكثر نعومة فهو مرطب للغاية للبشرة الجافة والباهتة كما أنه غنى بالأحماض الدهنية اللينوليك والأوليك والبالمتيك ، والتي توجد بنسب كبيرة في التين الشوكي.



- شفاء الجروح







يحتوي التين الشوكي على كمية كبيرة من الكالسيوم في كل وجبة. الكالسيوم عنصر مهم في تكوين أنسجة العظام في الجسم. في الواقع ، يوجد 99٪ من الكالسيوم في الجسم في العظام والأسنان.



- صحة القلب



يتكون التين الشوكي من عدة مكونات مفيدة لصحة القلب. تساعد مستويات الألياف في الفاكهة على خفض مستويات الكوليسترول "الضار" في الجسم ، بينما تساعد كمية كافية من البوتاسيوم في خفض ضغط الدم،

يمكنك استخدام زيت التين الشوكي لجعل شعرك لامعًا. يمكن أن يمنحك هذا الزيت ضعف كمية الأحماض الدهنية والبروتين مقارنة بزيت الأرجان ، وهو زيت شائع يستخدم لاستعادة لمعان الشعر الطبيعى.