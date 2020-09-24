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فن

تامر حسني يطرح ألبومه الجديد «خليك فولاذي» خلال أيام

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:28 ص
تامر حسنى
تامر حسنى
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أحمد إبراهيم
يضع المطرب تامر حسني، اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "خليك فولاذي" والذي انتهى من تسجيله تمهيدا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة. 

الألبوم الجديد يتعاون فيه تامر حسنى مع عدد من الملحنين والشعراء ولعل أبرزهم أمير طعيمة ورمضان محمد وتامر حسين ومحمد عاطف، أما من الملحنين الذين يتعاون معهم فكل من احمد زعيم ومحمد جمال وتامر على ومحمد حمزة. 

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى كانت أغنية "اختراع" الذى تعاون فيها مع المطرب محمود العسيلى والتى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها على اليوتيوب. 

وينتظر تامر حسنى خلال الأيام القليلة المقبلة عرض فيلمه الجديد "مش انا" الذى يتعاون فيه مع حلا شيحة وماجد الكدوانى وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق. 

وكانت آخر أفلامه "الفلوس" والذى يحقق نجاحا كبيرا عن عرضه فى السينما وشارك فى بطولته مع عدد من النجوم منهم زينة وعائشة بن احمد وخالد الصاوى. 
  
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