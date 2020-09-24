سعيد بتكريم نادي الطلائع.. الطفل عمر ميسي: لن أقبل اعتذار لاعب وادي دجلة إلا على الهواء

قال عبد الناصر محمد، والد الطفل الذى تعرض للصفع على يد لاعب وادى دجلة، إن ابنه عمر ميسى مواليد 2008 من ضمن ناشئي طلائع الجيش، وعلى خلق حسن، موضحًا أنه يسمح لابنه بالنزول إلى أرض الملعب من أجل اكتساب الأخلاق الرياضية وليس للتعرض لشيء يتنافى مع الروح الرياضية، متابعا "أنا معرفتش أنام منذ ان تعرض أبنى للصفع..بس الحمد الله المؤسسة الكبيرة اللى ابنى بيلعب فيها كرمتنا".





وأضاف " محمد " في اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن ابنه في حالة نفسية سيئة بسبب تعرضه للصفع على يد لاعب وادى دجلة، مستطردا "أنا أب وانا اتعبت في تربية ابنى.. ولكن الحمد الله المؤسسة الكبيرة اللى بيعلب فيها ابنى كرمتنا".





من جانبه، قال عمر عبد الناصر، إنه أعطى الكرة للاعب وادى دجلة ومررها له على الأرض، ولكن ذلك أغضب اللاعب كونه كان يريد الكرة في يديه، موضحا "أنا مررت ليه الكرة على الأرض لكنه هو كان عوزها في ايده.. فضربنى.. فقلت ليه كدا يا كابتن ميصحش".





وأشار عمر عبد الناصر، إلى أن اللاعب قدم له الاعتذار ولكنه لم يقبله، مطالبا "يطلع على الهواء ويعتذر لى علشان هو ضربنى وناس كتير شافتنى.. أنا فرحان بتكريم نادى طلائع الجيش لى كون ذلك رفع معنوياتى.. ولما اللاعبين كرمونى فرحت أوى".



