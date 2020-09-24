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رياضة

باتشيكو يتصدر تويتر بعد توليه الإدارة الفنية لنادي الزمالك

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:08 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد إعلان رئيس نادي الزمالك توليه منصب المدير الفني بنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين البرتغالي "جايمي باتشيكو" مديرا فنيا لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك؛ خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، بعد فسخ الأخير تعاقده مع النادي.

وأضاف رئيس الزمالك، أن عقد باتشيكو مع القلعة البيضاء سيكون حتى نهاية عام 2021، حيث سيكمل الموسم الحالي وسيبدأ الموسم الجديد، ومعه ثلاثة مساعدين أجانب، وأن المصري الذي سيبقى مع باتشيكو هو مدحت عبدالهادي فقط.


وتفاعل عدد كبير من مشجعي نادي الزمالك حول الخبر وجاءت أبرز تعليقاتهم على تولي المدير الفني الجديد:  "بالتوفيق لمديرنا الفنى الجديد جايمي باتشيكو"، "مرحبا بك في نادي الملوك"، "كل الدعم ل باتشيكو".

وكتب حساب لأحد مشجعي النادي "كل الدعم للمدير الفني الجديد وجهازك المعاون في تحقيق حلم الجماهير في الحصول على السادسة الأميرة السمراء".

وعلق آخر "اذا كان باتشيكو هو مدرب الزمالك  وخلاص تم الاتفاق ببقي كل الدعم للمدرب وكلنا مع فريقنا حتي تحقيق بطوله افريقيا..حلم كل  الزمالكاويه".

ونوه المستشار مرتضى منصور، بأن باتشيكو مدرب جيد ويعشق فريق الزمالك، حيث إنه لا يحب العمل مع فريق لا يحبه، وهو سر بقائه دون عمل فترةً طويلةً.

وأعلن مرتضى منصور، عن عقد باتشيكو بقيمة مليون و300 ألف يورو.

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