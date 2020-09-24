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توك شو

أخبار التوك شو.. زيادة منسوب النيل والفيضانات بمصر.. انفعال أحمد موسى على واقعة طرة.. وتسريب للهارب محمد علي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:04 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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عادل نصار
نشر موقع "صدى البلد" أمس، الأربعاء، العديد من الأخبار المهمة عن برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:

قالت منى إبراهيم، رئيس مدينة بسيون بمحافظة الغربية، إن هناك تعليمات من قبل المحافظ بالاهتمام بأمن وصحة وسلامة المواطن، لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بفرعى دمياط ورشيد، نهاية الشهر الجاري. 

وتابعت:"المحافظ وجه بعمل مرور يومى  للتأكد من منسوب المياه خاصة بمدينة بسيون التي تقع على فرع رشيد..خاصة وأن بها أراضى كثيرة معرضة للغرق".

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك 1.362 مليون طلب التصالح فى مخالفات البناء حتى الآن فى مخالفات البناء.

هدد الإرهابي يحيى موسى المقيم في تركيا والمخطط لجريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق ، الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج على مسئوليتي بقناة صدى البلد.

أكد أحمد المسلماني المحلل السياسي أن الأمم المتحدة تشعر بحالة من القصور في أدائها تجاه القضايا الهامة ويجب الإصلاح مؤكدا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بألأمس تطرق إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن.

كشف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عن السبب الرئسي لإختيار حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان مدينة الإسماعيلية لإنشاء التنظيم السري في قرية التمساح القديمة لتكون مركز للإخوان .

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة هامة لـ الإرهابي الخائن محمد على، وقال "هترجع بس متكتف يا خاين، وأبوك هيضربك بالجزمة".

عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبا صوتيا للإرهابي الخائن محمد على أثناء الحديث عن والده. 

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، وذلك أثناء حديثه عن وفاة ضابطين وفرد شرطة، وذلك أثناء تصديهم لـ محاولة هروب خلية إرهابية من سجن طرة.

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