ننشر أسماء القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب بالقاهرة

أعلنت القائمة الوطنية من أجل مصر عن قائمة مرشحيها لخوض انتخابات مجلس النواب 2020، بالقاهرة.





وضمت القائمة كلا من:

النائب محمود بدر، النائب أحمد زيدان، النائب أحمد سمير، النائب إيهاب العمدة، النائب محمد ماهر، النائب إيهاب الطماوي، أحمد فتحي، أميرة صابر، مرثا محروس، النائبة شادية خضير، النائبة غادة عجمي، الإعلامي يوسف الحسيني، صفي الدين خربوش، محمد تيسير مطر.





وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجاري.





ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.





وبحسب القانون تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية و4 دوائر للقوائم المغلقة يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.





ويشترط أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.