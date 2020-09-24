AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

ننشر أسماء القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب بالقاهرة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:38 ص
القائمة الوطنية
القائمة الوطنية بالقاهرة
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أعلنت القائمة الوطنية من أجل مصر عن قائمة مرشحيها لخوض انتخابات مجلس النواب 2020، بالقاهرة.

وضمت القائمة كلا من:
النائب محمود بدر، النائب أحمد زيدان، النائب أحمد سمير، النائب إيهاب العمدة، النائب محمد ماهر، النائب إيهاب الطماوي، أحمد فتحي، أميرة صابر، مرثا محروس، النائبة شادية خضير، النائبة غادة عجمي، الإعلامي يوسف الحسيني، صفي الدين خربوش، محمد تيسير مطر.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وبحسب القانون تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية و4 دوائر للقوائم المغلقة يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.

ويشترط أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

٤ دوائر لنظام القائمة على مستوى الجمهورية.. ملامح قانون تقسيم الدوائر المنتظر إقراره قريبا

"عمليات الأحزاب والسياسيين" ترصد إقبالا كثيفا على انتخابات الشيوخ بالفيوم

143 دائرة للفردي و4 للقوائم.. تشريعية النواب توافق على قانون تقسيم الدوائر

كل ما تريد معرفته عن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.. تفاصيل

استعدادات مكثفة لاستقبال مجلس الشيوخ الجديد.. لجنة الشئون الإدارية والمالية حصرت الأصول والممتلكات لتسليمها للغرفة الثانية

خبير دستوري: مجلس الشيوخ يعمل بلائحة النواب مؤقتا

ترشيحاتنا

اشترِ آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه.. عرض الخميس

إرهابي مقيم في تركيا يهدد الإعلامي أحمد موسي

نزلوني ورجعوني البيت.. عراك بين راكب وطاقم الطائرة بسبب الكمامة

تعرف على «توقيت» يرتفع فيه ثواب الصدقة إلى أعظم أجر

فاكهة مهملة تحارب الكوليسترول وتضخم البروستاتا

هتجدد بيها.. رأي صريح من الناقد الأدبي صلاح فضل في أغنية «لقيت الطبطبة» |شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بإكسسوارات وفستان لافت.. منى زكي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام