تويوتا راف تحتفل بمرور 26 عاما على إصدارها

تحتفل "كروس أوفر تويوتا راف فور"، بتحقيق إنجاز كبير في الوقت الذي سعت معظم السيارات لتحقيقه، فمنذ 26 عاما لم تتباطأ مبيعات "راف فور" على مر 5 أجيال منها، بل على العكس تماما تزداد عاما عن التالي.





أما النسخة الحالية من "راف فور"، فهي تستمد قوتها من محرك طولي رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، والذي يستطيع توليد قوة مقدراها 176 حصانا، وبغض النظر عن المحرك الذي ستستعمله النسخة الجديدة من السيارة الكروس أوفر





الأمر الغريب أنه تم بيع 53.080 نسخة من راف فور في أول عام لها في الأسواق العالمية في عام 1994، ثم ارتفع هذا الرقم إلى 239,794، وذلك بعد عقد كامل من وجودها في الأسواق؛ فهي تعد سيارة قوية من تويوتا، ومتعددة الاستخدامات.





وسنجد أن في عام 2019، وصل رقم مبيعاتها إلى 965.760 وحدة عالمية، لتكون ثالث أكبر سيارة مبيعا في العالم، خلف شقيقتها تويوتا كورولا، ويك أب فورد F1-150.