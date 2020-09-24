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مرأة

أعراض تحذيرية لسرطان البروستاتا وأطعمة تحمي من الإصابة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:03 ص
بروستاتا
بروستاتا
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لمياء الياسين
عوامل عديدة سبب فى الإصابة الإصابة بـ تضخم البروستاتا فإليك أبرز العلامات والأعراض الشائعة المرتبطة بـ تضخم البروستاتا فضلا عن أطعمة قد تكون سببا فى الإصابة وفقا لموقع stylecraze:

أعراض تضخم البروستاتا

إفراغ غير كامل للمثانة وصعوبة التبول
كثرة الاستيقاظ في منتصف الليل للتبول
الشعور بألم أثناء التبول

نصائح لتقليل تضخم البروستاتا

تحكم في مستويات التوتر لديك.
تجنب زيادة تناول السوائل في المساء بما لا يزيد عن 2 لتر في اليوم.
إفراغ المثانة تمامًا أثناء التبول.
ممارسة تمارين تدريب المثانة واليوجا

-سمك السلمون لغناه بأحماض أوميجا 3 الدهنية

-الطماطم والتوت ..هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في التخلص من الجذور الحرة داخل الجسم الناتجة عن الإجهاد التأكسدي .

أطعمة توقف عن تناولها

-الإفراط في استهلاك الأطعمة التي تحتوي على تركيز عالٍ من الزنك مثل المحار والمكسرات
--اللحوم
-منتجات الألبان
-مادة الكافيين
-صوديوم
في حين أن التغييرات الغذائية قد تساعد بالتأكيد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا ، فإن إجراء بعض التعديلات على نمط حياتك قد يساعد أيضًا في منع تطور الأعراض.

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