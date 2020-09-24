هل الديتوكس ينقي الجسم من السموم ويحرق الدهون؟.. استشاري تجيب

الديتوكس من المشروبات الصحية التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها باستمرار بغرض التخلص من الدهون والوزن الزائد والسموم التي توجد داخل الجسم.





وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، إن الديتوكس مشروب سحري ينقي الجسم من السموم ويحرق الدهون هذا غير صحيح.





اِقرأ أيضًا ..





وأضافت استشاري التغذية، أن الماء مهم وضروري لجسدك وصحتك والكبد والكلى وعملية التعرق أهم وظائفهم تنقية وتخليص الجسم من السموم، وان الديتوكس يوصف للأشخاص الذين لا يتقبلون شرب الماء لوحده.





وأشارت سهام سوقية، إلى أن الديتوكس له بعض مضر، فهو ليس المشروب السحري لتنقية الجسم من السموم وليس مشروبا حارقا للدهون.



