أحمد بلال مقيما مروان محسن: ثقته بنفسه معدومة ..فيديو

قال أحمد بلال، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن الضغط الذي يتعرض له مهاجمو الفريق، وانعدام الثقة لديهم، وراء تراجع مستواهم التهديفي في الفترة الحالية.





وأضاف "بلال"، أثناء لقائه التلفزيوني مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجماهير تضع ضغوطًا كبيرة على اللاعبين، لكن دائمًا ما يكونون مساندين للاعب، مضيفًا «الجيل الحالي من اللاعبين حظهم حلو بيلعبوا مباريات من دون جماهير».





واستكمل أن الانفراد بالمرمى أسهل الطرق للحكم على المهاجم وأدائه، مشيرًا إلى أن مروان محسن كان مهزوزًا أمام المرمى، ما يعني أن الثقة معدومة لديه، في ظل الظروف التي يتعرض لها.



