شاهد.. صور مسربة لـ ميتسوبيشي إكليبس 2021

تداولت بعض المواقع الإلكترونية، صورا مسربة لسيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس مموهة 2021 في وقت سابق من هذا العام، وتم استعراض التغييرات الجذرية في التصميم.





وكشفت التسريبات، أنه سيتم الكشف قريبا عن النموذج التوشيقي لميتسوبيشي إكليبس ولكن صور توقعية فقط، وقالت ميتسوبيشي في وقت لاحق إن اكليبس كروس الجديدة ستحتوي على تصميم أمامي وخلفي متغير جذريا، ومع ذلك يبدو أن الصور التشويقية والتجسسية تظهر أنها لن تختلف كثيرا عن الواجهة الامامية الحالية للطراز الذي يباع حاليا.





ويتمتع الطراز الجديد بلمسات الكروم، وهي تفصل بين المصابيح الأمامية ، والشبكة الحادة، تمام مع الطراز الخالي، ويكشف عن مصابيح الإضاءة النهارية التي هي عبارة عن شظايا أسفل الحافة الأمامية للغطاء الأمامي للمحرك تمامًا.



