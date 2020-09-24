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خالد عكاشة: مقتل زعيم داعش من قبل الجيش الوطني الليبي يعد إنجازا ..فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
خالد عكاشة، مدير
خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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إسراء صبري
قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مقتل زعيم داعش في شمال إفريقيا على يد الجيش الوطني الليبي؛ يعد إنجازا كبيرا، مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية تقوم بجهد كبير في مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة المتواجدة في الأراضي الليبية.

وأضاف "عكاشة"، أثناء مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "لابد من وجود إرادة دولية حقيقية لمحاسبة الدول التي تهدد السلم والأمن الدولي"، مشددا على أن مصر جاهزة لمواجهة أي شكل من أشكال التهديد لأمنها القومي أو أمن المنطقة بالكامل.

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، "الرئيس السيسي أشار إلى خطورة ترك الدول التي تخرق القانون الدولي والتي ترعى التنظيمات الإرهابية، إضافةً إلى أنها تقوم بنقل الميليشيات الإرهابية داخل ليبيا لإطالة زمن الأزمة الليبية، وتوقف مسارات الإصلاح".

وأوضح أن زعيم تنظيم داعش الذي تم القضاء عليه كان مدعوما من قبل أحد الدول الراعية للإرهاب.

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